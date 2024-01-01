Україна боротиметься за звільнення всіх окупованих територій, — Умєров

Рустем Умєров заперечив виданню New York Times, яке написало, що Україна надає пріоритет гарантіям безпеки, а не поверненню окупованих територій. За його словами, такі заяви є частиною російської пропаганди.



Про це він сказав на спільній пресконференції з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом в Осло, пише



Умєров наголосив, що територіальна цілісність є частиною цінностей України, а люди, що живуть на захоплених територіях, чекають деокупації. Тож твердження, які поширило NYT, є неправдою та частиною російської пропаганди.



«Нашим пріоритетом залишається захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України», — додав міністр оборони.



Видання NYT посилалося на високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Той казав: «Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання — це гарантії безпеки».



Журналісти також писали, що зараз Україна розглядає можливість «прискореного графіка переговорів», на якому наполягає новообраний президент США Дональд Трамп, через що отримання гарантій безпеки має для Києва не менше значення, ніж питання про те, де може пройти лінія припинення вогню.



Поступки в обмін на гарантії безпеки



Раніше видання Financial Times писало, що в західних зовнішньополітичних колах уже понад 18 місяців обговорюють «німецьку модель» для завершення війни в Україні. Вона передбачає, що Україні запропонують вступити в НАТО без окупованих територій, які вона повинна погодитися повернути в дипломатичний спосіб.



Президент Чехії Петр Павел також казав, що Україна має бути «реалістичною» щодо своїх цілей у війні. На його думку, ані Україна, ані росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей, а тому, мовляв, треба прийняти, що деякі українські території «тимчасово» залишаться під окупацією москви.



Водночас президент Володимир Зеленський казав, що західні чиновники, які висувають пропозиції прийняти Україну в НАТО в обмін на те, що вона відмовиться від окупованих територій, ніколи не говорили з ним про це відкрито. За його словами, вони бояться це робити.



МЗС України виступало проти «половинчастих рішень» заради миру. Там нагадали, що виведення російських окупаційних військ з усієї території України є обовʼязковим пунктом «формули миру» президента Володимира Зеленського.



Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що для початку переговорів з росією та має відійти на позиції до початку повномасштабної війни.

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