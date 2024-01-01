56-річний іноземець та його 22-річний спільник організували на Волині «схему для ухилянтів»





Про це



Служба безпеки ліквідувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.



Організаторами виявились двоє мешканців Харкова: 56-річний іноземець та його 22-річний спільник.



Зловмисники планували організувати канал незаконного переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків на підставі фіктивних документів.



Для того, щоб не було проблем при перетині кордону, вони мали намір дати хабар прикордоннику.



Однак схема не спрацювала.



Завдяки злагодженій та ефективній роботі правоохоронців зловмисники були затримані на кордоні з фіктивними документами під час спроби надати 3,5 тис. доларів США хабаря прикордоннику.



Обом зловмисникам уже повідомлено про підозри за ч.3 ст. 332 та ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин справи.



Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України спільно з Державною прикордонною службою та Національною поліцією за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ на Волині викрила ще одну «схему для ухилянтів».Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки ліквідувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.Організаторами виявились двоє мешканців Харкова: 56-річний іноземець та його 22-річний спільник.Зловмисники планували організувати канал незаконного переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків на підставі фіктивних документів.Для того, щоб не було проблем при перетині кордону, вони мали намір дати хабар прикордоннику.Однак схема не спрацювала.Завдяки злагодженій та ефективній роботі правоохоронців зловмисники були затримані на кордоні з фіктивними документами під час спроби надати 3,5 тис. доларів США хабаря прикордоннику.Обом зловмисникам уже повідомлено про підозри за ч.3 ст. 332 та ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин справи.Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України спільно з Державною прикордонною службою та Національною поліцією за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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