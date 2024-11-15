Уряд встановив виплати бійцям за операції на території рф

Уряд встановив виплати бійцям за операції на території рф
Сьогодні, 15 листопада, Кабмін постановив виплачувати військовим "бойові" виплати за операції на території РФ.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук, пише LB.ua.

Відповідно до внесених змін, передбачено на період дії воєнного стану виплачувати військовослужбовцям, які виконують військовий обовʼязок на території держави-агресора, додаткову винагороду у розмірі 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, одноразову винагороду в розмірі 70 тис. гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Стільки ж отримуватимуть співробітники ДСНС, НАБУ та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки i оборони.

У разі поранення на території РФ будуть отримувати 100 тис. гривень.

У разі загибелі – членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень.

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Теги: Росія, Україна, війна
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