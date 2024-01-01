Через волинський кордон намагались незаконно провезти ікону Києво-Печерської Божої Матері та сторічну книгу

Через волинський кордон намагались незаконно провезти ікону Києво-Печерської Божої Матері та сторічну книгу
Тиждень, що минає, став насиченим для посадових осіб управління боротьби з контрабандою Волинської митниці справами про спроби незаконного переміщення через кордон предметів, що можуть мати культурну цінність.

Про це повідомили у Волинській митниці.

На митному посту "Ягодин" у пасажирки рейсового автобуса «Київ – Новий Двір» під час її виїзду з України було виявлено незадекларовану ікону Києво-Печерської Божої Матері, датованою кінцем XIX ст.

А на митному посту Устилуг у громадянки Королівства Нідерланди, яка покидала Україну легковим авто, знайшли сторічну книгу. «Святоє Євангеліє» видали у 1907 році у типографії Почаєво-Успенської Лаври. Ніяких документів, які б підтверджували право вивозити його за межі держави, у жінки не було.
Через волинський кордон намагались незаконно провезти ікону Києво-Печерської Божої Матері та сторічну книгу

В обох випадках складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного Кодексу. Ікона та книга тимчасово вилучені. Щодо них призначені експертизи, які встановлять ступінь культурної цінності та вартість предметів порушення. На підставі висновків експертів ухвалюватимуться подальші рішення.
Через волинський кордон намагались незаконно провезти ікону Києво-Печерської Божої Матері та сторічну книгу
Через волинський кордон намагались незаконно провезти ікону Києво-Печерської Божої Матері та сторічну книгу
Через волинський кордон намагались незаконно провезти ікону Києво-Печерської Божої Матері та сторічну книгу

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Теги: Волинська митниця
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