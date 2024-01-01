Через волинський кордон намагались незаконно провезти ікону Києво-Печерської Божої Матері та сторічну книгу

Тиждень, що минає, став насиченим для посадових осіб управління боротьби з контрабандою Волинської митниці справами про спроби незаконного переміщення через кордон предметів, що можуть мати культурну цінність.Про це повідомили у Волинській митниці.На митному посту "Ягодин" у пасажирки рейсового автобуса «Київ – Новий Двір» під час її виїзду з України було виявлено незадекларовану ікону Києво-Печерської Божої Матері, датованою кінцем XIX ст.А на митному посту Устилуг у громадянки Королівства Нідерланди, яка покидала Україну легковим авто, знайшли сторічну книгу. «Святоє Євангеліє» видали у 1907 році у типографії Почаєво-Успенської Лаври. Ніяких документів, які б підтверджували право вивозити його за межі держави, у жінки не було.В обох випадках складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного Кодексу. Ікона та книга тимчасово вилучені. Щодо них призначені експертизи, які встановлять ступінь культурної цінності та вартість предметів порушення. На підставі висновків експертів ухвалюватимуться подальші рішення.