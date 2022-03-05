Шольц та путін планують першу за майже два роки телефонну розмову, — Bloomberg

Олаф Шольц та глава росії володимир путін планують провести телефонну розмову 15 листопада. Це буде їхня перша розмова за майже два роки.



Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, пише



Раніше Шольц заявив про готовність до переговорів з росією щодо справедливого миру в Україні, зокрема до прямого контакту із путіним. Він запевнив, що це було б можливо за умови дотримання «чітких принципів».



Що передувало?



Німецька газета Die Zeit із посиланням на джерела в урядових колах повідомила, що Шольц може стати першим серед очільників уряду головних країн-союзників України, хто відновить прямі контакти з путіним.



Телефонну розмову начебто запланували напередодні зустрічі «Великої двадцятки» у Бразилії, що відбудеться 18-19 листопада. У кремлі натомість коментували, що спільних тем для розмови «на поверхні» немає, а відносини Німеччини та росії «зведені нанівець».



Згодом Reuters писав, що канцлер нібито готовий до мирних перемовин з лідером росії за умови, що вони допоможуть на шляху до «справедливого стійкого миру».



Раніше в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що канцлер Німеччини намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій москві.



Водночас лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої належить Шольц, запропонував створити контактну групу для врегулювання російсько-української війни.



Сам Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина не дозволить Україні використовувати німецьку зброю для ударів углиб росії.

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