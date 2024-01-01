Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 16 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

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