Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Волинська область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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