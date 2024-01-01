Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.
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