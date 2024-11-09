Війна забрала життя воїнів з Луцької громади Дмитра Бачинського і Романа Мельничука
Сьогодні, 20:36
Російсько-українська війна забрала життя двох військовослужбовців з Луцької міської територіальної громади.
Страшну звістку повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Бачинський Дмитро Іларіонович, 21.07.1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора аеромобільного взводу аеромобільної роти 2 аеромобільного батальйону.
Солдат Бачинський Дмитро Іларіонович загинув 09.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області.
Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Мельничук Роман Валерійович, 26.01.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 3 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти.
Солдат Мельничук Роман Валерійович помер 11.11.2024 року в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.
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Страшну звістку повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Бачинський Дмитро Іларіонович, 21.07.1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора аеромобільного взводу аеромобільної роти 2 аеромобільного батальйону.
Солдат Бачинський Дмитро Іларіонович загинув 09.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області.
Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Мельничук Роман Валерійович, 26.01.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 3 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти.
Солдат Мельничук Роман Валерійович помер 11.11.2024 року в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.
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