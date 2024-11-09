Війна забрала життя воїнів з Луцької громади Дмитра Бачинського і Романа Мельничука

Російсько-українська війна забрала життя двох військовослужбовців з Луцької міської територіальної громади.Страшну звістку повідомив Луцький міський головаЛучанин, 21.07.1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора аеромобільного взводу аеромобільної роти 2 аеромобільного батальйону.Солдат Бачинський Дмитро Іларіонович загинув 09.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області.Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади, 26.01.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 3 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти.Солдат Мельничук Роман Валерійович помер 11.11.2024 року в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.