На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Бичовий
Сьогодні, 21:16
Знову сумна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Мар’янівську громаду.
Повідомлення про загибель Олександра Бичового оприлюднили на сторінці громади.
"Захищаючи незалежність України, в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області, під час виконання бойового завдання 14 листопада 2024 року загинув житель с. Бужани Бичовий Олександр Григорович, 1991 року народження", - йдеться у повідомленні.
У Мар'янівській громаді оголосили дні жалоби з 16 по 18 листопада.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Вічна пам'ять, честь і шана Захиснику !
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Повідомлення про загибель Олександра Бичового оприлюднили на сторінці громади.
"Захищаючи незалежність України, в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області, під час виконання бойового завдання 14 листопада 2024 року загинув житель с. Бужани Бичовий Олександр Григорович, 1991 року народження", - йдеться у повідомленні.
У Мар'янівській громаді оголосили дні жалоби з 16 по 18 листопада.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Вічна пам'ять, честь і шана Захиснику !
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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