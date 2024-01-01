На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Бичовий

На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Бичовий
Знову сумна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Мар’янівську громаду.

Повідомлення про загибель Олександра Бичового оприлюднили на сторінці громади.

"Захищаючи незалежність України, в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області, під час виконання бойового завдання 14 листопада 2024 року загинув житель с. Бужани Бичовий Олександр Григорович, 1991 року народження", - йдеться у повідомленні.

У Мар'янівській громаді оголосили дні жалоби з 16 по 18 листопада.

Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Вічна пам'ять, честь і шана Захиснику !

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Теги: смерть, загибель, війна, Курщина, Олександр Бичовий, Бужани
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