На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Бичовий





Повідомлення про загибель Олександра Бичового оприлюднили на сторінці громади.



"Захищаючи незалежність України, в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області, під час виконання бойового завдання 14 листопада 2024 року загинув житель с. Бужани Бичовий Олександр Григорович, 1991 року народження", - йдеться у повідомленні.



У Мар'янівській громаді оголосили дні жалоби з 16 по 18 листопада.



Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.



Вічна пам'ять, честь і шана Захиснику !

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Мар’янівську громаду.Повідомлення про загибельоприлюднили на сторінці громади."Захищаючи незалежність України, в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області, під час виконання бойового завдання 14 листопада 2024 року загинув житель с. Бужани Бичовий Олександр Григорович, 1991 року народження", - йдеться у повідомленні.У Мар'янівській громаді оголосили дні жалоби з 16 по 18 листопада.Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.Вічна пам'ять, честь і шана Захиснику !

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