На Волині чоловік впав у криницю, викликали рятувальників
Сьогодні, 21:57
На Волині рятувальники надала допомогу чоловікові, який впав в криницю.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
15 листопада о 18:42 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Іваничі чоловік 1970 р.н. впав у криницю та не може самостійно вибратися.
На місце виклику скерували черговий підрозділ 18 ДПРЧ з селища.
Рятувальники за допомогою драбини оперативно дістали потерпілого, його життю тепер нічого не загрожує, від медичної допомоги він відмовився.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
15 листопада о 18:42 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Іваничі чоловік 1970 р.н. впав у криницю та не може самостійно вибратися.
На місце виклику скерували черговий підрозділ 18 ДПРЧ з селища.
Рятувальники за допомогою драбини оперативно дістали потерпілого, його життю тепер нічого не загрожує, від медичної допомоги він відмовився.
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