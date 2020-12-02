На Волині чоловік впав у криницю, викликали рятувальників

На Волині чоловік впав у криницю, викликали рятувальників
На Волині рятувальники надала допомогу чоловікові, який впав в криницю.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

15 листопада о 18:42 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Іваничі чоловік 1970 р.н. впав у криницю та не може самостійно вибратися.

На місце виклику скерували черговий підрозділ 18 ДПРЧ з селища.
Рятувальники за допомогою драбини оперативно дістали потерпілого, його життю тепер нічого не загрожує, від медичної допомоги він відмовився.

На Волині чоловік впав у криницю, викликали рятувальників
На Волині чоловік впав у криницю, викликали рятувальників

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Теги: Волинь, Іваничі, ДСНС
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