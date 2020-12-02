На Волині чоловік впав у криницю, викликали рятувальників

На Волині рятувальники надала допомогу чоловікові, який впав в криницю.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.15 листопада о 18:42 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Іваничі чоловік 1970 р.н. впав у криницю та не може самостійно вибратися.На місце виклику скерували черговий підрозділ 18 ДПРЧ з селища.Рятувальники за допомогою драбини оперативно дістали потерпілого, його життю тепер нічого не загрожує, від медичної допомоги він відмовився.