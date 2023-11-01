На Волині фура злетіла з траси, водій травмувався

На Волині фура злетіла з траси, водій травмувався
На Волині сьогодні ввечері на трасі між селами Терешківці і Ярівка трапилася ДТП - фура злетіла у кювет.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини.

Як зазначили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про автопригоду надійшов об 19.15 год.

Відомо, що травмувався водій автомобіля.

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Теги: Волинь, Горохівщина, Терешківці, Ярівка, ДТП
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