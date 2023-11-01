На Волині фура злетіла з траси, водій травмувався
Сьогодні, 22:21
На Волині сьогодні ввечері на трасі між селами Терешківці і Ярівка трапилася ДТП - фура злетіла у кювет.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини.
Як зазначили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про автопригоду надійшов об 19.15 год.
Відомо, що травмувався водій автомобіля.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини.
Як зазначили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про автопригоду надійшов об 19.15 год.
Відомо, що травмувався водій автомобіля.
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