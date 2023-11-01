На Волині фура злетіла з траси, водій травмувався





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Як зазначили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про автопригоду надійшов об 19.15 год.



Відомо, що травмувався водій автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні ввечері на трасі між селами Терешківці і Ярівка трапилася ДТП - фура злетіла у кювет.Про це повідомляє ІА Волинські Новини Як зазначили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про автопригоду надійшов об 19.15 год.Відомо, що травмувався водій автомобіля.

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