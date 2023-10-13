Кікбоксери з Волині привезли золоту та бронзову медалі з чемпіонату світу





Артем Кучерук і Артур Гоздецький представляли Волинську область у складі збірної України. Артем виборов перше місце, Артур — третє, - пише



Артему Кучеруку 16. Він тренується з 2018 року. Хлопець вже був на міжнародних змаганнях, зокрема на Чемпіонаті Європи у 2022 році. У 2023 він був срібним призером Чемпіонату світу.



«Йому не щастило в фіналі, він завжди виходив на німця, і, на жаль, у фіналі поступався. А от вже у 2024 році Артем завоював усі найвищі нагороди у кікбоксингу, тобто він — і чемпіон Європи 2024 року, і чемпіон світу 2024 року», — розповів misto.media тренер Андрій Подвальний.



15-річний Артур Гоздецький займається два роки. Тренер каже, що не очікував від вихованця таких швидких результатів.



Це були його перші міжнародні змагання. Артур на Чемпіонаті світу виступав у віковій категорії 15–17 років. Попри те, що був там наймолодшим, здобув бронзу.



«Артур показав себе з найкращого боку, і вже зараз його ставимо у приклад іншим, що якщо тренуватися, то за короткий час можна досягнути таких високих результатів», — каже Андрій Подвальний.



Про поїздку у Відень

Тренер розповідає, що перед змаганнями хлопці тренуються щодня, організовують тренувальні збори. Якщо змагань немає — заняття через день.



Попри війну, збірна команда України, що складалася зі 150 спортсменів та тренерів, здобула перше місце. Це найкращий результат за всі роки участі.



За словами Андрія Подвального, все фінансування (витрати на екіпірування, поїздки, підготовку до змагань) бере на себе Волинська федерація кікбоксингу.



Про плани

Зараз юні спортсмени готуються до Кубка України, який відбудеться 21 листопада у Вінниці.



Там буде формуватися вже збірна команда України, яка поїде на Чемпіонат Європи, що триватиме на Мальті у квітні, каже Андрій Подвальний.



Після цього хлопці трохи перепочинуть і далі готуватимуться до наступного Чемпіонату світу, що запланований на жовтень в Австралії.



«Найперше для того, щоб мати результат, треба стати другом для своїх спортсменів, і тоді вони будуть працювати якнайкраще. Адже ми одна велика команда і працюємо на спільний результат. І в нас одна мета — це перемога», — підсумовує тренер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чемпіонаті світу з кікбоксингу ISKA, який відбувся 23–27 жовтня у Відні (Австрія), брали участь 34 країни. Україна посіла перше місце у загальному заліку.представляли Волинську область у складі збірної України. Артем виборов перше місце, Артур — третє, - пише mistomedia Артему Кучеруку 16. Він тренується з 2018 року. Хлопець вже був на міжнародних змаганнях, зокрема на Чемпіонаті Європи у 2022 році. У 2023 він був срібним призером Чемпіонату світу.«Йому не щастило в фіналі, він завжди виходив на німця, і, на жаль, у фіналі поступався. А от вже у 2024 році Артем завоював усі найвищі нагороди у кікбоксингу, тобто він — і чемпіон Європи 2024 року, і чемпіон світу 2024 року», — розповів misto.media тренер Андрій Подвальний.15-річний Артур Гоздецький займається два роки. Тренер каже, що не очікував від вихованця таких швидких результатів.Це були його перші міжнародні змагання. Артур на Чемпіонаті світу виступав у віковій категорії 15–17 років. Попри те, що був там наймолодшим, здобув бронзу.«Артур показав себе з найкращого боку, і вже зараз його ставимо у приклад іншим, що якщо тренуватися, то за короткий час можна досягнути таких високих результатів», — каже Андрій Подвальний.Тренер розповідає, що перед змаганнями хлопці тренуються щодня, організовують тренувальні збори. Якщо змагань немає — заняття через день.Попри війну, збірна команда України, що складалася зі 150 спортсменів та тренерів, здобула перше місце. Це найкращий результат за всі роки участі.За словами Андрія Подвального, все фінансування (витрати на екіпірування, поїздки, підготовку до змагань) бере на себе Волинська федерація кікбоксингу.Зараз юні спортсмени готуються до Кубка України, який відбудеться 21 листопада у Вінниці.Там буде формуватися вже збірна команда України, яка поїде на Чемпіонат Європи, що триватиме на Мальті у квітні, каже Андрій Подвальний.Після цього хлопці трохи перепочинуть і далі готуватимуться до наступного Чемпіонату світу, що запланований на жовтень в Австралії.«Найперше для того, щоб мати результат, треба стати другом для своїх спортсменів, і тоді вони будуть працювати якнайкраще. Адже ми одна велика команда і працюємо на спільний результат. І в нас одна мета — це перемога», — підсумовує тренер.

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