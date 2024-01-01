Спецпризначенці ССО вивели із оточення на Курщині 16 українських воїнів. ВІДЕО

Спецпризначенці ССО вивели із оточення на Курщині 16 українських воїнів. ВІДЕО
Спецпризначенці ССО здійснили вдалу спецоперацію на Курщині, під час якої вивели із оточення 16 українських військовослужбовців.

Про це повідомляють у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України·

Оператори 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого під час спецоперації врятували з оточення в Курській області рф 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

О другій ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин оператори спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів.

"Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад”, - розповів Брюс, оператор 73 центру ССО.
Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона.

Військовослужбовці Сил оборони успішно були евакуйовані, за що подякували операторам ССО.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, росія, Курщина, ЗСУ, ССО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Спецпризначенці ССО вивели із оточення на Курщині 16 українських воїнів. ВІДЕО
15 листопад, 23:19
Кікбоксери з Волині привезли золоту та бронзову медалі з чемпіонату світу
15 листопад, 22:38
На Волині фура злетіла з траси, водій травмувався
15 листопад, 22:21
На Волині чоловік впав у криницю, викликали рятувальників
15 листопад, 21:57
Схожі новини
Яка ситуація на фронті станом на ранок 13 жовтня Яка ситуація на фронті станом на ранок 13 жовтня
13 жовтень, 09:00
935 доба великої війни: яка ситуація на фронті станом на ранок 15 вересня 935 доба великої війни: яка ситуація на фронті станом на ранок 15 вересня
15 вересень, 09:00
Минулої доби знищили 1160 окупантів, 58 артсистем і 56 одиниць автотехніки ворога Минулої доби знищили 1160 окупантів, 58 артсистем і 56 одиниць автотехніки ворога
16 червень, 10:22
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 26 травня У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 26 травня
26 травень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Спецпризначенці ССО вивели із оточення на Курщині 16 українських воїнів. ВІДЕО
15 листопад, 23:19
 0
Кікбоксери з Волині привезли золоту та бронзову медалі з чемпіонату світу
15 листопад, 22:38
 0
На Волині фура злетіла з траси, водій травмувався
15 листопад, 22:21
 0
На Волині чоловік впав у криницю, викликали рятувальників
15 листопад, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8