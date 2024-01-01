Спецпризначенці ССО вивели із оточення на Курщині 16 українських воїнів. ВІДЕО

Спецпризначенці ССО здійснили вдалу спецоперацію на Курщині, під час якої вивели із оточення 16 українських військовослужбовців.Про це повідомляють у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України·Оператори 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого під час спецоперації врятували з оточення в Курській області рф 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.О другій ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин оператори спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів."Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад”, - розповів Брюс, оператор 73 центру ССО.Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона.Військовослужбовці Сил оборони успішно були евакуйовані, за що подякували операторам ССО.