У Луцьку освятили гарнізонний храм нацгвардійців. ФОТО

У Луцьку освятили гарнізонний храм у військовій частині Національної гвардії України.Про це повідомили у військовій частині 1141.На спільну молитву зібралися не тільки нацгвардійці, але й мешканців міста, керівники місцевої влади, благодійники, волонтери та представники духовенства.Освячення, богослужіння звершив митрополит Луцький та Волинськийі митрополит Тернопільський та КременецькийДуховенство провело Богослужіння та освятили приміщення храму, побажавши присутнім миру і міцної віри. Під час служби згадували про тих, хто пожертвував своїм життям, виконуючи військовий обов’язок, молилися за український народ і перемогу над ворогом.Відкриття храму стало значущим моментом, адже Покрова Пресвятої Богородиці має особливе значення для українських військових. Вона символізує захист і охорону, а також є покровителькою тих, хто бореться за мир та захист своєї Батьківщини. Присутні на церемонії відзначили, що новий храм, який був закладений ще у далекому 2018 році сьогодні стане місцем духовної підтримки, де воїни зможуть знайти розраду, помолитися за своїх побратимів та попросити благословення. Нацгвардійці висловили вдячність за можливість мати власний храм, адже це важливий духовний простір, що допомагає зміцнювати моральний дух та віру у перемогу.