За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США

За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» підсилився гравцем-бігменом зі США.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

До луцького клубу приєднався американський бігмен Брендон Лавані.

До цього новачок грав у Албанії та на батьківщині у США. Брендону 23 роки, він може виступати на позиції 4 та 5 номерів.

14 листопада 23-річний американець провів тренування з командою і вже вирушив на бабл до Рівного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, баскетбол, Україна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США
Сьогодні, 05:28
У ЗСУ використовуватимуть бронеавтомобіль «Зубр»
Сьогодні, 03:41
У Луцьку освятили гарнізонний храм нацгвардійців. ФОТО
Сьогодні, 01:15
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Спецпризначенці ССО вивели із оточення на Курщині 16 українських воїнів. ВІДЕО
15 листопад, 23:19
Схожі новини
«Старий Луцьк-Університет» перервав серію поразок і переміг «Запоріжжя» «Старий Луцьк-Університет» перервав серію поразок і переміг «Запоріжжя»
06 листопад, 01:15
«Старий Луцьк-Університет» підсилився новими баскетболістами «Старий Луцьк-Університет» підсилився новими баскетболістами
14 серпень, 05:28
Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи
21 липень, 11:47
Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи
05 липень, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США
Сьогодні, 05:28
 0
У ЗСУ використовуватимуть бронеавтомобіль «Зубр»
Сьогодні, 03:41
 0
У Луцьку освятили гарнізонний храм нацгвардійців. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Спецпризначенці ССО вивели із оточення на Курщині 16 українських воїнів. ВІДЕО
15 листопад, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8