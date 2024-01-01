За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США
Сьогодні, 05:28
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» підсилився гравцем-бігменом зі США.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
До луцького клубу приєднався американський бігмен Брендон Лавані.
До цього новачок грав у Албанії та на батьківщині у США. Брендону 23 роки, він може виступати на позиції 4 та 5 номерів.
14 листопада 23-річний американець провів тренування з командою і вже вирушив на бабл до Рівного.
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Про це повідомляє клубна пресслужба.
До луцького клубу приєднався американський бігмен Брендон Лавані.
До цього новачок грав у Албанії та на батьківщині у США. Брендону 23 роки, він може виступати на позиції 4 та 5 номерів.
14 листопада 23-річний американець провів тренування з командою і вже вирушив на бабл до Рівного.
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