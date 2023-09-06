Волиняни можуть безкоштовно і онлайн отримати довідки про право власності

Жителі Волинської області можуть отримувати довідки про право власності онлайн та безкоштовно.Питання розвитку надання електронних публічних послуг бюро технічної інвентаризації (БТІ) під час воєнного стану розглянули сьогодні, 15 листопада 2024 року, в головній адмінбудівлі краю, - повідомили у Волинській ОВА.Нарада відбулась під керівництвом, заступниці голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Серед учасників – представники Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, комунального підприємства «ВОЛИНЬПРОЕКТ» Волинської обласної ради, засновників та керівників бюро технічної інвентаризації регіону.«Питання цифровізації послуг для населення на сьогодні є одним із пріоритетних. Забезпечення можливості отримувати довідки про державну реєстрацію права власності на нерухомість онлайн і безкоштовно значно спрощує та полегшує життя мешканців області. Водночас перехід на електронний формат сприяє підвищенню прозорості та ефективності роботи БТІ», – зазначила Вікторія Левчук.