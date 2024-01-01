На Волині демонтували спортивне обладнання на стадіоні, де загинув студент

на учня професійно-технічного ліцею у громаді впали футбольні ворота, демонтували застаріле спортивне обладнання.



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Рішення про знесення старих споруд після обстеження території стадіону оголосила комісія у складі спеціалістів в будівельній, спортивній галузі, представників правоохоронних органів, балансоутримувача, розповів Локачинський селищний голова Богдан Іус.



Старі споруди, які не відповідають нормам, демонтували працівники Локачинського виробничого управління житлово-комунального господарства. Доступ до території стадіону, як і раніше, закритий.



Речниця Нацполіції області Ольга Бузулук зазначила, розслідування у справі щодо смертельного випадку на стадіоні в Локачах триває, зокрема призначено ряд експертиз, за результатами яких прийматимуться процесуальні рішення.



Нагадаємо, 30 жовтня виконком селищної ради ухвалив рішення зупинити функціонування стадіону, на якому 23 жовтня стався нещасний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На стадіоні загального користування в селищі Локачі на Волині, де, демонтували застаріле спортивне обладнання.Про це повідомляє Суспільне. Рішення про знесення старих споруд після обстеження території стадіону оголосила комісія у складі спеціалістів в будівельній, спортивній галузі, представників правоохоронних органів, балансоутримувача, розповів Локачинський селищний головаСтарі споруди, які не відповідають нормам, демонтували працівники Локачинського виробничого управління житлово-комунального господарства. Доступ до території стадіону, як і раніше, закритий.Речниця Нацполіції областізазначила, розслідування у справі щодо смертельного випадку на стадіоні в Локачах триває, зокрема призначено ряд експертиз, за результатами яких прийматимуться процесуальні рішення.Нагадаємо,, на якому 23 жовтня стався нещасний випадок.

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