На Волині демонтували спортивне обладнання на стадіоні, де загинув студент

На Волині демонтували спортивне обладнання на стадіоні, де загинув студент
На стадіоні загального користування в селищі Локачі на Волині, де на учня професійно-технічного ліцею у громаді впали футбольні ворота, демонтували застаріле спортивне обладнання.

Про це повідомляє Суспільне.

Рішення про знесення старих споруд після обстеження території стадіону оголосила комісія у складі спеціалістів в будівельній, спортивній галузі, представників правоохоронних органів, балансоутримувача, розповів Локачинський селищний голова Богдан Іус.

Старі споруди, які не відповідають нормам, демонтували працівники Локачинського виробничого управління житлово-комунального господарства. Доступ до території стадіону, як і раніше, закритий.

Речниця Нацполіції області Ольга Бузулук зазначила, розслідування у справі щодо смертельного випадку на стадіоні в Локачах триває, зокрема призначено ряд експертиз, за результатами яких прийматимуться процесуальні рішення.

Нагадаємо, 30 жовтня виконком селищної ради ухвалив рішення зупинити функціонування стадіону, на якому 23 жовтня стався нещасний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Локачі, стадіон, демонтаж, трагедія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині демонтували спортивне обладнання на стадіоні, де загинув студент
Сьогодні, 08:25
Волиняни можуть безкоштовно і онлайн отримати довідки про право власності
Сьогодні, 07:32
За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США
Сьогодні, 05:28
У ЗСУ використовуватимуть бронеавтомобіль «Зубр»
Сьогодні, 03:41
У Луцьку освятили гарнізонний храм нацгвардійців. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
На Волині помер студент ліцею, якому на голову впали футбольні ворота На Волині помер студент ліцею, якому на голову впали футбольні ворота
25 жовтень, 08:25
На Волині попрощалися з воїном, якого в Німеччині порізав росіянин. ВІДЕО На Волині попрощалися з воїном, якого в Німеччині порізав росіянин. ВІДЕО
13 травень, 21:22
Волинянин зарізав себе під час сімейної сварки Волинянин зарізав себе під час сімейної сварки
08 березень, 20:34
На Донеччині загинув воїн з Волині Ігор Маняк На Донеччині загинув воїн з Волині Ігор Маняк
19 лютий, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині демонтували спортивне обладнання на стадіоні, де загинув студент
Сьогодні, 08:25
 0
Волиняни можуть безкоштовно і онлайн отримати довідки про право власності
Сьогодні, 07:32
 0
За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США
Сьогодні, 05:28
 0
У ЗСУ використовуватимуть бронеавтомобіль «Зубр»
Сьогодні, 03:41
 0
У Луцьку освятили гарнізонний храм нацгвардійців. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8