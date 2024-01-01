На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



15 листопада на о 23:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Залісся Сошичненської громади горить житловий будинок.



На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Камінь-Каширська спільно з працівниками МПО села Сошично.



Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів загасили пожежу, о 00:51 горіння повністю ліквідували.



Постраждалих немає. Причина події – встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Камінь-Каширщини приборкали займання житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.15 листопада на о 23:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Залісся Сошичненської громади горить житловий будинок.На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Камінь-Каширська спільно з працівниками МПО села Сошично.Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів загасили пожежу, о 00:51 горіння повністю ліквідували.Постраждалих немає. Причина події – встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію