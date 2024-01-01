На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Рятувальники Камінь-Каширщини приборкали займання житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

15 листопада на о 23:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Залісся Сошичненської громади горить житловий будинок.

На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Камінь-Каширська спільно з працівниками МПО села Сошично.

Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів загасили пожежу, о 00:51 горіння повністю ліквідували.

Постраждалих немає. Причина події – встановлюється.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:21
ППО вночі збила 53 із 83 російських дронів
Сьогодні, 09:18
На Волині демонтували спортивне обладнання на стадіоні, де загинув студент
Сьогодні, 08:25
Волиняни можуть безкоштовно і онлайн отримати довідки про право власності
Сьогодні, 07:32
За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
14 листопад, 11:45
На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок
13 листопад, 13:04
На Волині вночі горів житловий будинок На Волині вночі горів житловий будинок
12 листопад, 10:51
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
09 листопад, 22:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:21
 0
ППО вночі збила 53 із 83 російських дронів
Сьогодні, 09:18
 0
На Волині демонтували спортивне обладнання на стадіоні, де загинув студент
Сьогодні, 08:25
 0
Волиняни можуть безкоштовно і онлайн отримати довідки про право власності
Сьогодні, 07:32
 0
За «Старий Луцьк-Університет» гратиме ще один бігмен зі США
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8