На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:21
Рятувальники Камінь-Каширщини приборкали займання житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
15 листопада на о 23:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Залісся Сошичненської громади горить житловий будинок.
На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Камінь-Каширська спільно з працівниками МПО села Сошично.
Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів загасили пожежу, о 00:51 горіння повністю ліквідували.
Постраждалих немає. Причина події – встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
15 листопада на о 23:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Залісся Сошичненської громади горить житловий будинок.
На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Камінь-Каширська спільно з працівниками МПО села Сошично.
Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів загасили пожежу, о 00:51 горіння повністю ліквідували.
Постраждалих немає. Причина події – встановлюється.
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