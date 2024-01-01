ППО вночі збила 53 із 83 російських дронів

У ніч на 16 листопада РФ атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Також ворог завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.Зокрема, ворог завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300 і запустив по Україні 83 ударні БпЛА та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.Станом на 8:30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.Внаслідок активної протидії Сил оборони ще 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.Ворожі дрони пошкодили об'єкт критичної інфаструктури у Запоріжжі, а також житловий будинок в Києві. Крім того у Херсоні ворожий дрон атакував Центральний район міста.