Скільки коштує «перевзутися» у Луцьку

На Волині значно похолодало та навіть встиг випасти перший сніг. Тож луцькі водії ринулися готувати своїх залізних коней до холодного сезону.Завданням номер один під час цього процесу є, звісно ж, заміна автомобільних шин з літніх та зимові.Журналісти ВолиньPost розпитали про ціни на шиномонтажах у Луцьку та з’ясували, скільки вартує “перевзутися” у 2024 році.Так, заміна шин на чотирьох колесах коштуватимеЗамінити колеса, які вже закріплені на дисках, ватуєза всі.У патрульній поліції Волинської області наголошують, що заміна шин є невід’ємною частиною підготовки автомобіля до зимового періоду. Поміняти гуму необхідно до настання заморозків.«Зимова гума має набагато краще зчеплення з дорогою у зимових умовах. Крім того, при температурах нижче +7 °C літня гума дубіє і втрачає свої властивості, що призводить до зниження керованості та збільшення гальмівного шляху. А ще зимова гума безпечніша – зменшення ризику заносу та кращий контроль на дорозі знижують імовірність аварій на слизьких дорогах», – говорять патрульні.