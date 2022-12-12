Без гучних концертів: як у Луцьку відзначатимуть Різдво і Новий рік





Про це повідомили у Луцькій міській раді, пише



Зокрема, запланували такі заходи:



- благодійний різдвяний ярмарок навпроти Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Волі;



творчий проєкт "Різдвяна майстерня";



- фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим", "Різдвяні піснеспіви" та Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю "Різдвяні зірочки";



- соціальні та благодійні заходи для дітей, серед яких діти загиблих захисників України, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які опинились у складних життєвих обставинах.



Як зазначили в міськраді, дати і місце проведення усіх різдвяно-новорічних заходів оприлюднять згодом. Також на Театральному майдані міста планують облаштувати святкові локації. Ялинкове тріо у центрі міста прикрасять іграшками та ілюмінацією, які використовували у попередні роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різдво і Новий рік у Луцькій громаді відзначатимуть без гучних концертів. Натомість в місті запланували низку культурних заходів.Про це повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне. - благодійний різдвяний ярмарок навпроти Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Волі;творчий проєкт "Різдвяна майстерня";- фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим", "Різдвяні піснеспіви" та Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю "Різдвяні зірочки";- соціальні та благодійні заходи для дітей, серед яких діти загиблих захисників України, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які опинились у складних життєвих обставинах.Як зазначили в міськраді, дати і місце проведення усіх різдвяно-новорічних заходів оприлюднять згодом. Також на Театральному майдані міста планують облаштувати святкові локації. Ялинкове тріо у центрі міста прикрасять іграшками та ілюмінацією, які використовували у попередні роки.

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