Без гучних концертів: як у Луцьку відзначатимуть Різдво і Новий рік

Без гучних концертів: як у Луцьку відзначатимуть Різдво і Новий рік
Різдво і Новий рік у Луцькій громаді відзначатимуть без гучних концертів. Натомість в місті запланували низку культурних заходів.

Про це повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Зокрема, запланували такі заходи:

- благодійний різдвяний ярмарок навпроти Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Волі;

творчий проєкт "Різдвяна майстерня";

- фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим", "Різдвяні піснеспіви" та Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю "Різдвяні зірочки";

- соціальні та благодійні заходи для дітей, серед яких діти загиблих захисників України, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які опинились у складних життєвих обставинах.

Як зазначили в міськраді, дати і місце проведення усіх різдвяно-новорічних заходів оприлюднять згодом. Також на Театральному майдані міста планують облаштувати святкові локації. Ялинкове тріо у центрі міста прикрасять іграшками та ілюмінацією, які використовували у попередні роки.

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Теги: Луцьк, Новий рік, Різдво
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