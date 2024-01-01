Поблизу Луцька п`яний 20-річний водій збив на смерть велосипедистку

Поблизу Луцька п`яний 20-річний водій збив на смерть велосипедистку
Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП поблизу Луцька.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 15 листопада, на автодорозі між селами Борохів та Піддубці у Луцькому районі.

Раніше повідомлялося, що 20-річний водій вантажівки MAN допустив наїзд на велосипедистку. Внаслідок ДТП жінка загинула.

Виїздом на місце події співробітників поліції встановлено, що загибла - це 64-річна жителька села Піддубці.

Водія транспортного засобу освідували, як зʼясувалося, за кермом він був у стані алкогольного спʼяніння. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть.
Поблизу Луцька п`яний 20-річний водій збив на смерть велосипедистку

Водію вже оголосили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Теги: Луцьк, ДТП, водій, велосипедистка
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