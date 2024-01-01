На Луганщині загинув Герой з Волині Валентин Поліщук

Валентин Іванович Поліщук, 1996 р.н., житель Любитова.



Про це



"Клятий ворог обірвав життя захисника під час штурмових дій у с. Невське на Луганщині 14 листопада 2024 року.



До того трагічного дня Герой гідно і мужньо виконував обовʼязок щодо захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності більше двох років, адже був мобілізований ще 08 квітня 2022 року. Дуже сумно і боляче, що тепер зустрічатимемо військового Валентина Поліщука "На щиті"…



Щирі співчуття родині загиблого Героя, всім хто знав і любив Валентина", - йдеться в повідомленні.



У громаді оголошено триденну жалобу. Зазначається, що інформація про прибуття траурного кортежу та чин похорону повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Волині, 1996 р.н., житель Любитова.Про це повідомили у Колодяжненській громаді."Клятий ворог обірвав життя захисника під час штурмових дій у с. Невське на Луганщині 14 листопада 2024 року.До того трагічного дня Герой гідно і мужньо виконував обовʼязок щодо захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності більше двох років, адже був мобілізований ще 08 квітня 2022 року. Дуже сумно і боляче, що тепер зустрічатимемо військового Валентина Поліщука "На щиті"…Щирі співчуття родині загиблого Героя, всім хто знав і любив Валентина", - йдеться в повідомленні.У громаді оголошено триденну жалобу. Зазначається, що інформація про прибуття траурного кортежу та чин похорону повідомлять додатково.

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