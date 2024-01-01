У Норвегії українцям з шести областей не надаватимуть прихисток: серед них - Волинь





Про це йдеться в пресслужбі уряду Норвегії, пише



Наразі визначено безпечними шість західних областей України: Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську. Українці із цих регіонів не отримають автоматично захисту в Норвегії, але отримають конкретну та індивідуальну оцінку своєї потреби в захисті.



Міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель пояснила, що ці зміни допоможуть зосередитися на допомозі тим, хто дійсно потребує захисту:



"Україна – велика країна, і не всі її частини однаково постраждали від війни. Ми маємо забезпечити, щоб допомога надавалася тим, хто її найбільше потребує".



Міністерка зайнятості та інклюзії Тоньє Бренна зазначила, що зміни спрямовані на забезпечення рівноваги в системі прийому та інтеграції біженців:



"Муніципалітети стикаються з браком житла і ресурсів. Ми повинні забезпечити, щоб українці, які прибувають, могли інтегруватися, вивчити мову, знайти роботу та отримати освіту", — наголосила Тоньє Бренна.



Водночас, вона наголосила, що зміни не стосуються українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист, їхніх близьких родичів, а також людей, евакуйованих із медичних причин.



"Зміни відтепер стосуються українців, які приїжджають до Норвегії. Важливо підкреслити, що зміни не стосуються українців, які вже отримали захист у Норвегії, та їхніх близьких родичів. Це також не стосується пацієнтів, які були евакуйовані з України до Норвегії, та їхніх родичів", — сказала Бренна.



Зазначається, що за останні два з половиною роки Норвегія прихистила понад 85 тисяч українців.



Українські біженці за кордоном



Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС активував Директиву тимчасового захисту, яка надала українцям право легально перебувати на території Євросоюзу та отримувати базові соціальні послуги. Мовиться про охорону здоров’я, освіту та право на працевлаштування. Термін дії документа — до березня 2025 року із можливістю продовження.



Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українських біженців.



За даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС отримали 4,3 мільйона людей, які залишили Україну унаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Це дані станом на 31 травня. 98% з них – громадяни України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Норвегія впроваджує нові правила для українських біженців, які прибувають в країну з "безпечних" регіонів. Наразі норвезький уряд визначив шість областей, з яких українцям не надаватимуть прихисток автоматично.Про це йдеться в пресслужбі уряду Норвегії, пише Суспільне Наразі визначено безпечними шість західних областей України: Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську. Українці із цих регіонів не отримають автоматично захисту в Норвегії, але отримають конкретну та індивідуальну оцінку своєї потреби в захисті.Міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуаційМель пояснила, що ці зміни допоможуть зосередитися на допомозі тим, хто дійсно потребує захисту:"Україна – велика країна, і не всі її частини однаково постраждали від війни. Ми маємо забезпечити, щоб допомога надавалася тим, хто її найбільше потребує".Міністерка зайнятості та інклюзії Тоньє Бренна зазначила, що зміни спрямовані на забезпечення рівноваги в системі прийому та інтеграції біженців:"Муніципалітети стикаються з браком житла і ресурсів. Ми повинні забезпечити, щоб українці, які прибувають, могли інтегруватися, вивчити мову, знайти роботу та отримати освіту", — наголосила Тоньє Бренна.Водночас, вона наголосила, що зміни не стосуються українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист, їхніх близьких родичів, а також людей, евакуйованих із медичних причин."Зміни відтепер стосуються українців, які приїжджають до Норвегії. Важливо підкреслити, що зміни не стосуються українців, які вже отримали захист у Норвегії, та їхніх близьких родичів. Це також не стосується пацієнтів, які були евакуйовані з України до Норвегії, та їхніх родичів", — сказала Бренна.Зазначається, що за останні два з половиною роки Норвегія прихистила понад 85 тисяч українців.Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС активував Директиву тимчасового захисту, яка надала українцям право легально перебувати на території Євросоюзу та отримувати базові соціальні послуги. Мовиться про охорону здоров’я, освіту та право на працевлаштування. Термін дії документа — до березня 2025 року із можливістю продовження.Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українських біженців.За даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС отримали 4,3 мільйона людей, які залишили Україну унаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Це дані станом на 31 травня. 98% з них – громадяни України.

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