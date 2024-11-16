Зараз тривають випробування 4 видів українських ракет

Зараз тривають випробування 4 видів українських ракет
Наразі в ракетній програмі України є чотири види ракет, які наразі випробуються.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо", пише Українська правда.

"Щодо дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів, ну, тут ми ще не досягли високих результатів, проте вони вже є.

З цього погляду є ракетна програма. Ракети, які у нас з’явилися – 4 види, але зараз ідуть випробування.

Морські дрони – від випробувань дійшли до цілей і реально знищили велику частину Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, Україна повинна зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом.

Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

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Теги: Україна, росія, війна
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