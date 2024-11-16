Зараз тривають випробування 4 видів українських ракет
Сьогодні, 17:14
Наразі в ракетній програмі України є чотири види ракет, які наразі випробуються.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо", пише Українська правда.
"Щодо дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів, ну, тут ми ще не досягли високих результатів, проте вони вже є.
З цього погляду є ракетна програма. Ракети, які у нас з’явилися – 4 види, але зараз ідуть випробування.
Морські дрони – від випробувань дійшли до цілей і реально знищили велику частину Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, Україна повинна зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом.
Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо", пише Українська правда.
"Щодо дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів, ну, тут ми ще не досягли високих результатів, проте вони вже є.
З цього погляду є ракетна програма. Ракети, які у нас з’явилися – 4 види, але зараз ідуть випробування.
Морські дрони – від випробувань дійшли до цілей і реально знищили велику частину Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, Україна повинна зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом.
Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.
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