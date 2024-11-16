Зараз тривають випробування 4 видів українських ракет





Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо", пише



"Щодо дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів, ну, тут ми ще не досягли високих результатів, проте вони вже є.



З цього погляду є ракетна програма. Ракети, які у нас з’явилися – 4 види, але зараз ідуть випробування.



Морські дрони – від випробувань дійшли до цілей і реально знищили велику частину Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.



За словами президента, Україна повинна зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом.



Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі в ракетній програмі України є чотири види ракет, які наразі випробуються.Про це повідомив президентв інтерв’ю "Українському радіо", пише Українська правда "Щодо дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів, ну, тут ми ще не досягли високих результатів, проте вони вже є.З цього погляду є ракетна програма. Ракети, які у нас з’явилися – 4 види, але зараз ідуть випробування.Морські дрони – від випробувань дійшли до цілей і реально знищили велику частину Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.За словами президента, Україна повинна зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом.Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

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