Зеленський: повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом

Зеленський: повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом
Україна повинна зробити все для закінчення війни у 2025 році. І війна має закінчитись дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.

"З нашого боку ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичними шляхами", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це важливий аспект, над яким потрібно працювати.

Президент додав, що українці повинні пам'ятати, з яким воюють, оскільки росіяни не цінують людей та техніку.

Переговори України та РФ

Україна та Росія на початку повномасштабної війни провели кілька раундів переговорів. Вони відбувалися у Білорусі та Стамбулі. Проте наразі сторони не проводять мирних переговорів.

Деякі західні ЗМІ повідомляють, що нібито Україна та Росія вели переговори про припинення ударів по енергетиці. Але обидві сторони заперечили це.

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться до переговорів лише за умови сильної позиції. При цьому країна не повинна бути наодинці з Москвою.

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Теги: Україна, росія, війна
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