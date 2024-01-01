У Луцьку з балкона четвертого поверху випала жінка

У Луцьку з балкона четвертого поверху випала жінка
У Луцьку на вулиці Січовій з балкона четвертого поверху випала жінка.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що надійшов виклик про падіння жінки з балкона.

Медики діагностували у 56-річної жінки низку травм – зокрема кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої, перелом правого стегна.

Постраждалу госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

На місці інциденту працювала поліція.

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Теги: Луцьк, жінка, балкон
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