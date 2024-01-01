У Луцьку з балкона четвертого поверху випала жінка
Сьогодні, 18:41
У Луцьку на вулиці Січовій з балкона четвертого поверху випала жінка.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що надійшов виклик про падіння жінки з балкона.
Медики діагностували у 56-річної жінки низку травм – зокрема кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої, перелом правого стегна.
Постраждалу госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.
На місці інциденту працювала поліція.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що надійшов виклик про падіння жінки з балкона.
Медики діагностували у 56-річної жінки низку травм – зокрема кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої, перелом правого стегна.
Постраждалу госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.
На місці інциденту працювала поліція.
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