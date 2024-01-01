У Луцьку з балкона четвертого поверху випала жінка





Про це



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що надійшов виклик про падіння жінки з балкона.



Медики діагностували у 56-річної жінки низку травм – зокрема кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої, перелом правого стегна.



Постраждалу госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.



На місці інциденту працювала поліція.

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