Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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