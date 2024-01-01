Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 17 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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