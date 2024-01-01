На війні загинув Герой з Волині Микола Янчук

На війні загинув Герой з Волині Микола Янчук
Захищаючи рідну землю, загинув житель села Гута ЯНЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"15 листопада 2024 року внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість та мужність, він загинув у бою за Батьківщину на Сході України.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Немає слів, щоб втамувати біль. Сумуємо і молимось разом із вами.

Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою!

Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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