На війні загинув Герой з Волині Микола Янчук

ЯНЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ.



Про це



"15 листопада 2024 року внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість та мужність, він загинув у бою за Батьківщину на Сході України.



Щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Немає слів, щоб втамувати біль. Сумуємо і молимось разом із вами.



Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою!



Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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