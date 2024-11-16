Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до росії в обмін на полонених українців





Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі проєкту, пише



«В профілі кожного з них є таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до РФ. Найменше чекає Костянтин Малахов, який отримав 15 років ув’язнення за державну зраду. Таймер у його профілі показує 30 днів», - йдеться у повідомленні.



Найбільший термін «рекордсменів» із очікування – понад сім місяців.



У проєкті зазначили, що російська влада поінформована про бажання кожного з українських зрадників виїхати до РФ. «Але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві Росії тільки в якості матеріалу для пропаганди, яка називає їх “звичайними громадянами”, обмін яких чомусь «не просувається», - йдеться у повідомленні.



У липні цього року українські спецслужби створили проєкт повернення українців з російської неволі "Хочу к своим". Проєкт дає можливість передавати інформацію щодо зрадників та їхнього обміну на українських громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три місяці роботи проєкту “Хочу к своим” 272 засуджених колаборантів і зрадників виявили бажання виїхати до Росії за умови повернення українців з російської неволі.Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі проєкту, пише LB.ua. «В профілі кожного з них є таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до РФ. Найменше чекає Костянтин Малахов, який отримав 15 років ув’язнення за державну зраду. Таймер у його профілі показує 30 днів», - йдеться у повідомленні.Найбільший термін «рекордсменів» із очікування – понад сім місяців.У проєкті зазначили, що російська влада поінформована про бажання кожного з українських зрадників виїхати до РФ. «Але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві Росії тільки в якості матеріалу для пропаганди, яка називає їх “звичайними громадянами”, обмін яких чомусь «не просувається», - йдеться у повідомленні.У липні цього року українські спецслужби створили проєкт повернення українців з російської неволі "Хочу к своим". Проєкт дає можливість передавати інформацію щодо зрадників та їхнього обміну на українських громадян.

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