WSJ: Україна вироблятиме дрони, стійкі до впливу РЕБів





Про це пише The Wall Street Journal, пише



Йдеться про перехід до виробництва у промислових масштабах. Зе буде можливим завдяки інтеграції виробників недорогих комп’ютерів у складні, компактні системи, здатні повторювати можливості, раніше доступні лише у набагато дорожчому обладнанні.



Як зазначає видання, Україна планує отримати десятки тисяч мініатюрних комп’ютерів Auterion, відомих як Skynode, які мають вийти на поле бою на початку наступного року.



Через російські РЕБ, які "глушать" сигнал, зараз лише один із п’яти FPV-дронів вражає свою ціль.



Натомість технологія автопілота дозволить інтегрувати в дрон електронну систему керування за допомогою програмного забезпечення, завантаженого на дешевий міні-комп’ютер. Це зведе нанівець роботу російських РЕБів.



Таку технологію використовують у дорогих ракетах ще із 1970-х, але українці зуміли адаптувати її для безпілотників: фахівці розробили програмне забезпечення, яке дозволяє крихітному елементарному комп’ютеру вартістю близько 15 доларів, направляти безпілотник до цілі за допомогою камери, яка коштує приблизно стільки ж.



Такі ударні дрони мають показник влучання приблизно дев’ять із 10.



Майже всі комплектуючі для дрона виробляються в Україні. Двигуни та камера походять з Китаю, а мінікомп’ютер – з іншої країни.



Ці досягнення також передбачають подальші розробки: наприклад, можливість одному пілоту керувати групою з кількох безпілотників.



Недавно українські військові випробували український дрон для розвідки та коригування вогню, який є аналогом китайського та найпоширенішого на фронті "Мавіка".



Перед цим Міноборони уклало домовленості з виробниками та державними підприємствами на виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів “Вітряк М”.



"Мілітарний" писав про те, що в Україні вже активно використовують детектор дронів "Цукорок". Пристрій тільки "слухає" і нічого не передає, тож невидимий для ворожої радіоелектронної розвідки.

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