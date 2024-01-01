Волинь додатково отримає 59 мільйонів для забезпечення житлом ветеранів





Йдеться про 25 родин, повідомили 16 листопада у Волинській обласній військовій адміністрації (ОВА), пише



Загалом до кінця року з держбюджету планують спрямувати для областей понад 4,1 млрд грн для закриття потреби в забезпеченні житлом для 1836 родин.



Як додали в обласній військовій адміністрації, До слова, від початку 2024 року 44 родини на Волині вже отримали компенсацію з держбюджету на забезпечення житлом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область додатково отримає додаткову субвенцію у розмірі 59 млн грн для забезпечення житлом ветеранів війни з-поміж внутрішньопереміщених осіб (ВПО), родин загиблих бійців та людей з інвалідністю внаслідок війни.Йдеться про 25 родин, повідомили 16 листопада у Волинській обласній військовій адміністрації (ОВА), пише Суспільне Загалом до кінця року з держбюджету планують спрямувати для областей понад 4,1 млрд грн для закриття потреби в забезпеченні житлом для 1836 родин.Як додали в обласній військовій адміністрації, До слова, від початку 2024 року 44 родини на Волині вже отримали компенсацію з держбюджету на забезпечення житлом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію