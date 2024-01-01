Волинь додатково отримає 59 мільйонів для забезпечення житлом ветеранів
Сьогодні, 01:42
Волинська область додатково отримає додаткову субвенцію у розмірі 59 млн грн для забезпечення житлом ветеранів війни з-поміж внутрішньопереміщених осіб (ВПО), родин загиблих бійців та людей з інвалідністю внаслідок війни.
Йдеться про 25 родин, повідомили 16 листопада у Волинській обласній військовій адміністрації (ОВА), пише Суспільне.
Загалом до кінця року з держбюджету планують спрямувати для областей понад 4,1 млрд грн для закриття потреби в забезпеченні житлом для 1836 родин.
Як додали в обласній військовій адміністрації, До слова, від початку 2024 року 44 родини на Волині вже отримали компенсацію з держбюджету на забезпечення житлом.
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Йдеться про 25 родин, повідомили 16 листопада у Волинській обласній військовій адміністрації (ОВА), пише Суспільне.
Загалом до кінця року з держбюджету планують спрямувати для областей понад 4,1 млрд грн для закриття потреби в забезпеченні житлом для 1836 родин.
Як додали в обласній військовій адміністрації, До слова, від початку 2024 року 44 родини на Волині вже отримали компенсацію з держбюджету на забезпечення житлом.
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