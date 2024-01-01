Волинь додатково отримає 59 мільйонів для забезпечення житлом ветеранів

Волинь додатково отримає 59 мільйонів для забезпечення житлом ветеранів
Волинська область додатково отримає додаткову субвенцію у розмірі 59 млн грн для забезпечення житлом ветеранів війни з-поміж внутрішньопереміщених осіб (ВПО), родин загиблих бійців та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Йдеться про 25 родин, повідомили 16 листопада у Волинській обласній військовій адміністрації (ОВА), пише Суспільне.

Загалом до кінця року з держбюджету планують спрямувати для областей понад 4,1 млрд грн для закриття потреби в забезпеченні житлом для 1836 родин.

Як додали в обласній військовій адміністрації, До слова, від початку 2024 року 44 родини на Волині вже отримали компенсацію з держбюджету на забезпечення житлом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, житло, ветерани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь додатково отримає 59 мільйонів для забезпечення житлом ветеранів
Сьогодні, 01:42
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
WSJ: Україна вироблятиме дрони, стійкі до впливу РЕБів
16 листопад, 23:19
Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до росії в обмін на полонених українців
16 листопад, 22:18
Годинні допити та свідчення колег: за що радянська влада судила бухгалтера Волинського радіокомітету
16 листопад, 21:23
Схожі новини
Наздоганяємо Київ: на Волині дорожчає оренда житла Наздоганяємо Київ: на Волині дорожчає оренда житла
06 листопад, 22:43
е-Карта послуг для ветеранів: як працює платформа і скільки послуг надають на Волині е-Карта послуг для ветеранів: як працює платформа і скільки послуг надають на Волині
05 серпень, 10:25
На Волині знову зросли ціни на оренду квартир На Волині знову зросли ціни на оренду квартир
19 липень, 21:46
Волинь отримає майже 103 млн гривень з держбюджету на купівлю житла військовим Волинь отримає майже 103 млн гривень з держбюджету на купівлю житла військовим
12 липень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь додатково отримає 59 мільйонів для забезпечення житлом ветеранів
Сьогодні, 01:42
 0
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
WSJ: Україна вироблятиме дрони, стійкі до впливу РЕБів
16 листопад, 23:19
 0
Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до росії в обмін на полонених українців
16 листопад, 22:18
 0
Годинні допити та свідчення колег: за що радянська влада судила бухгалтера Волинського радіокомітету
16 листопад, 21:23
 0
Медіа
відео
1/8