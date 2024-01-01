КНДР передала росії 3,5 мільйона боєприпасів

КНДР передала росії 3,5 мільйона боєприпасів
Північна Корея передала Росії велику кількість озброєння для війни проти України, це щонайменше 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів 155-го калібру і ракети.

Про це президент Зеленський повідомив в інтерв’ю Суспільному, зазначивши, що Україна має докази передачі Північною Кореєю зброї до РФ.

"Що стосується Північної Кореї, як мінімум 3,5 млн артилерійських боєприпасів вони передали, далі вони передавали й ракети", — каже Зеленський.

Україна має усі необхідні докази та вже передала їх міжнародним партнерам.

"Понад 11 тисяч північнокорейських військових знаходяться на території РФ. Частина з них, більшість, вже в Курській області, вони тренуються, готуються, і беруть участь у бойових діях", — додає президент.

На думку Зеленського, участь та кількість військ КНДР у війні проти України залежить від того, як буде реагувати світова спільнота.

"Поки світ реагує недостатньо, щоби Путін не прийняв рішення і не запросив ще більше північнокорейської армії на територію війни, на територію війни проти України", — наголошує глава держави.

ЄС розглядає можливість запровадити санкції проти Китаю у відповідь на те, що Пекін дав Росії зброю для війни в Україні.

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Теги: Україна, росія, війна
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