КНДР передала росії 3,5 мільйона боєприпасів
Сьогодні, 04:00
Північна Корея передала Росії велику кількість озброєння для війни проти України, це щонайменше 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів 155-го калібру і ракети.
Про це президент Зеленський повідомив в інтерв’ю Суспільному, зазначивши, що Україна має докази передачі Північною Кореєю зброї до РФ.
"Що стосується Північної Кореї, як мінімум 3,5 млн артилерійських боєприпасів вони передали, далі вони передавали й ракети", — каже Зеленський.
Україна має усі необхідні докази та вже передала їх міжнародним партнерам.
"Понад 11 тисяч північнокорейських військових знаходяться на території РФ. Частина з них, більшість, вже в Курській області, вони тренуються, готуються, і беруть участь у бойових діях", — додає президент.
На думку Зеленського, участь та кількість військ КНДР у війні проти України залежить від того, як буде реагувати світова спільнота.
"Поки світ реагує недостатньо, щоби Путін не прийняв рішення і не запросив ще більше північнокорейської армії на територію війни, на територію війни проти України", — наголошує глава держави.
ЄС розглядає можливість запровадити санкції проти Китаю у відповідь на те, що Пекін дав Росії зброю для війни в Україні.
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Про це президент Зеленський повідомив в інтерв’ю Суспільному, зазначивши, що Україна має докази передачі Північною Кореєю зброї до РФ.
"Що стосується Північної Кореї, як мінімум 3,5 млн артилерійських боєприпасів вони передали, далі вони передавали й ракети", — каже Зеленський.
Україна має усі необхідні докази та вже передала їх міжнародним партнерам.
"Понад 11 тисяч північнокорейських військових знаходяться на території РФ. Частина з них, більшість, вже в Курській області, вони тренуються, готуються, і беруть участь у бойових діях", — додає президент.
На думку Зеленського, участь та кількість військ КНДР у війні проти України залежить від того, як буде реагувати світова спільнота.
"Поки світ реагує недостатньо, щоби Путін не прийняв рішення і не запросив ще більше північнокорейської армії на територію війни, на територію війни проти України", — наголошує глава держави.
ЄС розглядає можливість запровадити санкції проти Китаю у відповідь на те, що Пекін дав Росії зброю для війни в Україні.
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