Сапер 100 омбр з Волині розповів про роботу на передовій

Дмитро служить на посаді головного сержанта інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення 100 окремої механізованої бригади з Волині. За сумісництвом він — командир інженерно-саперного взводу.



Чому обрав професію і які завдання на передовій виконує сапер, розповіли на сторінці бригади, пише



Військовий має псевдо "Магістр", бо свого часу здобув ступінь магістра права, закінчив бакалаврат і магістратуру Національної академії внутрішніх справ. У 2012-2018 роках служив у Національній поліції України, має спеціальне звання старший лейтенант. До лав 100 бригади Дмитро став у березні 2022 року.



"Спочатку служив у інженерній роті, а після її переформатування в ГІЗ (групу інженерного забезпечення) пішов у сапери — мені це ближче до душі, — розповідає боєць і жартує, – Так подобається, як воно все горить, вибухає".



Робота сапера — постійний ризик, зазначає військовий. Додає: попри постійний ризик, знаходить час для гумору, який допомагає йому не опускати руки.



"Сапер помиляється двічі у житті. Перший раз, коли обирає свою професію. А друга помилка іноді коштує йому життя. Про свою першу "помилку" я точно не шкодую – бо люблю саперну справу. А ось щодо другої, то намагаюся робити усе можливе, аби її не припуститися", – каже Дмитро.

Зі слів "Магістра", відбір особового складу в саперні підрозділи є дуже серйозним. Перш ніж розпочати роботу усі сапери мають вивчити і відпрацювати тонкощі військової професії.



"Ми не можемо взяти випадкову людину і поставити на посаду сапера. Треба мати певні навички і вміння. Бо якщо людина буде відразу пхати руки туди, куди не треба – у неї не буде цих рук", — додає боєць.



Батько Дмитра — теж військовий. Він служив у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Після важкого поранення і тривалого лікування чоловіка був звільнений з військової служби за станом здоров’я.



Вдома на "Магістра" чекають дружина, дві доньки, батьки і молодший брат. Дмитро зізнається, що мріє повернутися до рідних і багаторічного захоплення — риболовці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! служить на посаді головного сержанта інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення 100 окремої механізованої бригади з Волині. За сумісництвом він — командир інженерно-саперного взводу.Чому обрав професію і які завдання на передовій виконує сапер, розповіли на сторінці бригади, пише Суспільне Військовий має псевдо "Магістр", бо свого часу здобув ступінь магістра права, закінчив бакалаврат і магістратуру Національної академії внутрішніх справ. У 2012-2018 роках служив у Національній поліції України, має спеціальне звання старший лейтенант. До лав 100 бригади Дмитро став у березні 2022 року."Спочатку служив у інженерній роті, а після її переформатування в ГІЗ (групу інженерного забезпечення) пішов у сапери — мені це ближче до душі, — розповідає боєць і жартує, – Так подобається, як воно все горить, вибухає".Робота сапера — постійний ризик, зазначає військовий. Додає: попри постійний ризик, знаходить час для гумору, який допомагає йому не опускати руки."Сапер помиляється двічі у житті. Перший раз, коли обирає свою професію. А друга помилка іноді коштує йому життя. Про свою першу "помилку" я точно не шкодую – бо люблю саперну справу. А ось щодо другої, то намагаюся робити усе можливе, аби її не припуститися", – каже Дмитро.Зі слів "Магістра", відбір особового складу в саперні підрозділи є дуже серйозним. Перш ніж розпочати роботу усі сапери мають вивчити і відпрацювати тонкощі військової професії."Ми не можемо взяти випадкову людину і поставити на посаду сапера. Треба мати певні навички і вміння. Бо якщо людина буде відразу пхати руки туди, куди не треба – у неї не буде цих рук", — додає боєць.Батько Дмитра — теж військовий. Він служив у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Після важкого поранення і тривалого лікування чоловіка був звільнений з військової служби за станом здоров’я.Вдома на "Магістра" чекають дружина, дві доньки, батьки і молодший брат. Дмитро зізнається, що мріє повернутися до рідних і багаторічного захоплення — риболовці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію