Ракетна атака на Україну: є влучання у Волинській області
Сьогодні, 09:01
Зранку, 17 листопада, під час ворожої ракетної атаки на Україну Волинська область зазнала влучань.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Зі слів Івана Рудницького, на Волині постраждала енергетична інфраструктура.
За попередньою інформацією, – без жертв та постраждалих.
Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.
«Ракетна небезпека триває. Залишайтеся в укриттях», – додав він.
Зазначимо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Зі слів Івана Рудницького, на Волині постраждала енергетична інфраструктура.
За попередньою інформацією, – без жертв та постраждалих.
Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.
«Ракетна небезпека триває. Залишайтеся в укриттях», – додав він.
Зазначимо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.
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