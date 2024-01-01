Ракетна атака на Україну: є влучання у Волинській області





Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.



Зі слів Івана Рудницького, на Волині постраждала енергетична інфраструктура.



За попередньою інформацією, – без жертв та постраждалих.



Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.



«Ракетна небезпека триває. Залишайтеся в укриттях», – додав він.



Зазначимо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку, 17 листопада, під час ворожої ракетної атаки на Україну Волинська область зазнала влучань.Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.Зі слів Івана Рудницького, на Волині постраждала енергетична інфраструктура.За попередньою інформацією, – без жертв та постраждалих.Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.«Ракетна небезпека триває. Залишайтеся в укриттях», – додав він.Зазначимо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

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