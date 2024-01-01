Росіяни втратили за добу понад 1600 солдатів і 12 танків





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:



особового складу - близько 720 880 (+1640) осіб ліквідовано;

танків - 9350 (+12) од.;

бойових броньованих машин - 19 021 (+27) од.;

артилерійських систем - 20 556 (+36) од.;

РСЗВ - 1252 од.;

засоби ППО - 999 од.;

літаків - 369 од.;

гелікоптерів - 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 974 (+60) од.;

крилатих ракет - 2641 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 29 321 (+85) од.;

спеціальної техніки - 3653 (+2) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу з 16 на 17 листопада, армія РФ втратила на фронті війни з Україною 1640 солдатів, 36 артилерійських систем і 60 безпілотників.Про це інформує Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:особового складу - близько 720 880 (+1640) осіб ліквідовано;танків - 9350 (+12) од.;бойових броньованих машин - 19 021 (+27) од.;артилерійських систем - 20 556 (+36) од.;РСЗВ - 1252 од.;засоби ППО - 999 од.;літаків - 369 од.;гелікоптерів - 329 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 974 (+60) од.;крилатих ракет - 2641 од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 29 321 (+85) од.;спеціальної техніки - 3653 (+2) од.

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