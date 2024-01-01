Росіяни втратили за добу понад 1600 солдатів і 12 танків
Сьогодні, 10:16
За добу з 16 на 17 листопада, армія РФ втратила на фронті війни з Україною 1640 солдатів, 36 артилерійських систем і 60 безпілотників.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 720 880 (+1640) осіб ліквідовано;
танків - 9350 (+12) од.;
бойових броньованих машин - 19 021 (+27) од.;
артилерійських систем - 20 556 (+36) од.;
РСЗВ - 1252 од.;
засоби ППО - 999 од.;
літаків - 369 од.;
гелікоптерів - 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 974 (+60) од.;
крилатих ракет - 2641 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 29 321 (+85) од.;
спеціальної техніки - 3653 (+2) од.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 720 880 (+1640) осіб ліквідовано;
танків - 9350 (+12) од.;
бойових броньованих машин - 19 021 (+27) од.;
артилерійських систем - 20 556 (+36) од.;
РСЗВ - 1252 од.;
засоби ППО - 999 од.;
літаків - 369 од.;
гелікоптерів - 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 974 (+60) од.;
крилатих ракет - 2641 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 29 321 (+85) од.;
спеціальної техніки - 3653 (+2) од.
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