У Ковелі ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації

У Ковелі ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації
У Ковелі працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

«Маємо тривожний ранок: ворог атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі усі відповідні служби міста працюють, триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації», – йдеться в повідомленні.

Як передає "Конкурент", жителі Ковельської громади повідомляють про проблеми з водо- та електропостачанням.

Містян закликали зробити запаси питної води. Воду ввімкнули на годину: з 10:00 до 11:00.

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Теги: атака, Ковель
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