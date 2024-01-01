У Ковелі ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації





Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.



«Маємо тривожний ранок: ворог атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі усі відповідні служби міста працюють, триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації», – йдеться в повідомленні.



Як передає



Містян закликали зробити запаси питної води. Воду ввімкнули на годину: з 10:00 до 11:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.Про це повідомив міський голова«Маємо тривожний ранок: ворог атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі усі відповідні служби міста працюють, триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації», – йдеться в повідомленні.Як передає "Конкурент" , жителі Ковельської громади повідомляють про проблеми з водо- та електропостачанням.Містян закликали зробити запаси питної води. Воду ввімкнули на годину: з 10:00 до 11:00.

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