У Ковелі ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації
Сьогодні, 11:02
У Ковелі працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
«Маємо тривожний ранок: ворог атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі усі відповідні служби міста працюють, триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації», – йдеться в повідомленні.
Як передає "Конкурент", жителі Ковельської громади повідомляють про проблеми з водо- та електропостачанням.
Містян закликали зробити запаси питної води. Воду ввімкнули на годину: з 10:00 до 11:00.
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
«Маємо тривожний ранок: ворог атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі усі відповідні служби міста працюють, триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації», – йдеться в повідомленні.
Як передає "Конкурент", жителі Ковельської громади повідомляють про проблеми з водо- та електропостачанням.
Містян закликали зробити запаси питної води. Воду ввімкнули на годину: з 10:00 до 11:00.
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