На Волині застосували аварійні відключення електроенергії. ОНОВЛЕНО

На Волині застосували аварійні відключення електроенергії. ОНОВЛЕНО
У Волинській області застосували аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».

Як зазначається, роботи з відновлення електропостачання споживачів служби «Волиньобленерго» розпочалися невідкладно після скасування повітряної тривоги.

«Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного», – йдеться у повідомленні.

До слова, частині споживачів електроенергію вже дали.

Станом на 11:00 год 17 листопада частково немає електропостачання у трьох громадах Ковельського району. Зокрема без світла залишаються Ковельська, Любомльська, Старовижівська громади.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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