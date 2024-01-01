На Волині застосували аварійні відключення електроенергії. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».



Як зазначається, роботи з відновлення електропостачання споживачів служби «Волиньобленерго» розпочалися невідкладно після скасування повітряної тривоги.



«Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного», – йдеться у повідомленні.



До слова, частині споживачів електроенергію вже дали.



Станом на 11:00 год 17 листопада частково немає електропостачання у трьох громадах Ковельського району. Зокрема без світла залишаються Ковельська, Любомльська, Старовижівська громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області застосували аварійні відключення електропостачання.Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».Як зазначається, роботи з відновлення електропостачання споживачів служби «Волиньобленерго» розпочалися невідкладно після скасування повітряної тривоги.«Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного», – йдеться у повідомленні.До слова, частині споживачів електроенергію вже дали.Станом на 11:00 год 17 листопада частково немає електропостачання у трьох громадах Ковельського району. Зокрема без світла залишаються Ковельська, Любомльська, Старовижівська громади.

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