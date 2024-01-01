У Рівному пролунало кілька потужних вибухів

Сьогодні, 17 листопада, у Рівному під час повітряної атаки сталися вибухи.Про це повідомив мер міста"Рівне зазнало ракетного удару. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях! Як завжди -не публікуємо нічого в мережі. Рятувальні служби роблять свою роботу", - написав він.Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.В Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.