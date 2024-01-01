У Рівному пролунало кілька потужних вибухів

У Рівному пролунало кілька потужних вибухів
Сьогодні, 17 листопада, у Рівному під час повітряної атаки сталися вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк.

"Рівне зазнало ракетного удару. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях! Як завжди -не публікуємо нічого в мережі. Рятувальні служби роблять свою роботу", - написав він.

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

В Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.

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Теги: атака Росії, Рівне, пожежі
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