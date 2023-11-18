Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів - Зеленський





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає



"Російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали", - зазначив президент.



З його слів, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей.



Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення, запевнив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі та вранці 17 листопада Росія загалом випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей.Про це повідомив президент, передає ТСН "Російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали", - зазначив президент.З його слів, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей.Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення, запевнив президент.

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