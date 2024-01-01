У Луцьку чули звуки вибуху: що відомо





Про це пише сайт



Лучани помітили сліди в небі та чули звук вибуху близько 11:55.



Як повідомили у Волинській ОВА, це не повʼязано з роботою ППО, діями ворога чи аваріями техногенного характеру. Ситуація штатна і контрольована.



Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. У Ковелі внаслідок прильоту є перебої з електрикою та водопостачанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 17 листопада, в Луцьку чули звуки вибуху.Про це пише сайт «Волинські новини» Лучани помітили сліди в небі та чули звук вибуху близько 11:55.Як повідомили у Волинській ОВА, це не повʼязано з роботою ППО, діями ворога чи аваріями техногенного характеру. Ситуація штатна і контрольована.Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. У Ковелі внаслідок прильоту є перебої з електрикою та водопостачанням.

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