У Луцьку чули звуки вибуху: що відомо
Сьогодні, 13:32
У неділю, 17 листопада, в Луцьку чули звуки вибуху.
Про це пише сайт «Волинські новини».
Лучани помітили сліди в небі та чули звук вибуху близько 11:55.
Як повідомили у Волинській ОВА, це не повʼязано з роботою ППО, діями ворога чи аваріями техногенного характеру. Ситуація штатна і контрольована.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. У Ковелі внаслідок прильоту є перебої з електрикою та водопостачанням.
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Про це пише сайт «Волинські новини».
Лучани помітили сліди в небі та чули звук вибуху близько 11:55.
Як повідомили у Волинській ОВА, це не повʼязано з роботою ППО, діями ворога чи аваріями техногенного характеру. Ситуація штатна і контрольована.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. У Ковелі внаслідок прильоту є перебої з електрикою та водопостачанням.
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