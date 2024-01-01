На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Григоренко
Сьогодні, 14:05
На війні з російськими загарбниками загинув Герой з Волині Григоренко Андрій Вікторович.
Про це повідомили в Заболоттівській громаді.
13 листопада на сході воїн отримав поранення, несумісні з життям.
«Уся Заболоттівська громада схиляє голови у скорботі за мужнім воїном, захисником рідної землі, оборонцем України. Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині й діткам, всім рідним і близьким полеглого захисника. Немає таких слів, які зараз могли б заспокоїти родину Героя. Розуміємо, що жодні співчуття не зменшать біль втрати, жодне слово не втамує тугу в серці. Ваша втрата невимовно болюча, й ми усією громадою разом з вами переживаємо цей важкий час. Доземний уклін і вічна пам'ять Захиснику! Спочивай з миром, Герою!» – йдеться в дописі.
Про дату прибуття скорботного кортежу із тілом Героя буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили в Заболоттівській громаді.
13 листопада на сході воїн отримав поранення, несумісні з життям.
«Уся Заболоттівська громада схиляє голови у скорботі за мужнім воїном, захисником рідної землі, оборонцем України. Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині й діткам, всім рідним і близьким полеглого захисника. Немає таких слів, які зараз могли б заспокоїти родину Героя. Розуміємо, що жодні співчуття не зменшать біль втрати, жодне слово не втамує тугу в серці. Ваша втрата невимовно болюча, й ми усією громадою разом з вами переживаємо цей важкий час. Доземний уклін і вічна пам'ять Захиснику! Спочивай з миром, Герою!» – йдеться в дописі.
Про дату прибуття скорботного кортежу із тілом Героя буде повідомлено додатково.
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