Луцький зоопарк знову змінив графік роботи.Про це йдеться на сторінці звіринцю у Фейсбуці.«Власне, погода така, що треба одягти щось тепліше, вийти на прогулянку та завітати до нас, аби насолодитися спокоєм та затишком, який панує у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста.Проте!!! Врахуйте чергові зміни у графіку, пов'язані з тривалістю світлового дня. Отож, каси працюють щодня до 16:00, на території зоопарку можна перебувати до 17:00.До слова, вхід безкоштовний за наявності посвідчень для:військових (посвідчення УБД або військовий квиток),пенсіонерів вікової категорії 70+ ,людей з інвалідністю І групи,дітей з інвалідністю віком до 18 років (з одним супроводжуючим),людей з інвалідністю по зору (з одним супроводжуючим).Вартість квитків наразі незмінна:140 грн дорослий;60 грн дитячий;100 грн пільговий (пенсіонери за віком та студенти за наявності відповідного посвідчення);350 грн сімейний (2+2).