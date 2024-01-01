Луцький зоопарк знову змінив графік роботи

Луцький зоопарк знову змінив графік роботи
Луцький зоопарк знову змінив графік роботи.

Про це йдеться на сторінці звіринцю у Фейсбуці.

«Власне, погода така, що треба одягти щось тепліше, вийти на прогулянку та завітати до нас, аби насолодитися спокоєм та затишком, який панує у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста.

Проте!!! Врахуйте чергові зміни у графіку, пов'язані з тривалістю світлового дня. Отож, каси працюють щодня до 16:00, на території зоопарку можна перебувати до 17:00.

До слова, вхід безкоштовний за наявності посвідчень для:

військових (посвідчення УБД або військовий квиток),
пенсіонерів вікової категорії 70+ ,
людей з інвалідністю І групи,
дітей з інвалідністю віком до 18 років (з одним супроводжуючим),
людей з інвалідністю по зору (з одним супроводжуючим).

Вартість квитків наразі незмінна:

140 грн дорослий;
60 грн дитячий;
100 грн пільговий (пенсіонери за віком та студенти за наявності відповідного посвідчення);
350 грн сімейний (2+2).

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Теги: зоопарк, луцьк, тварини
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