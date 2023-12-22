Де у Луцьку продаватимуть різдвяні ялинки: адреси

Де у Луцьку продаватимуть різдвяні ялинки: адреси
У Луцьку незабаром хочуть дозволити підприємцям торгувати головними деревами зими.

Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету з'явився на сайті міської ради у п'ятницю, 15 листопада, передає "Конкурент".

«З метою задоволення споживчого попиту населення та впорядкування торгівлі хвойними деревами на території міста Луцька проєктом рішення виконавчого комітету передбачено, що продаж хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят буде відбуватись на вулицях, перелік яких узгоджений з відповідними службами міста», – зазначають у пояснювальній записці.

Таким чином ялинки планують продавати за адресами:

Бульв. Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки).
Пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»).
Пр-т Соборності, 26.
Вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту).
Вул. Глушець (навпроти Центрального ринку).
Пр-т Відродження, 6.
На розі вул. Січової – пр-ту Відродження.
Вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»).
Вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку).
Вул. Львівська (поблизу магазину «SPAR»).

Зауважимо, що цей перелік ще мають затвердити члени виконкому під час засідання.

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Теги: ялинки, Луцьк, іграшки
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