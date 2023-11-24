У Луцькому міськрайонному суді обрали нового голову

У Луцькому міськрайонному суді обрали нового голову
У Луцькому міськрайонному суді Волинської області обрали нового голову.

Про це йдеться на сторінці суду у Фейсбуці.

15 листопада 2024 року збори суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області шляхом таємного голосування обрали головою суду Валентину Пушкарчук.

«Колектив суду щиро вітає шановну Валентину Петрівну з обранням на посаду, бажає міцного здоров’я, наснаги, натхнення та успіхів. Хай життєвий і фаховий досвід допоможуть у повсякденній роботі та вирішенні поставлених перед судом завдань!» – йдеться у повідомленні.

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Теги: суд, голова, Лцуцьк
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