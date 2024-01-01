Відключення електрики повертаються: коли завтра на Волині не буде світла





Завтра, 18 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.



Про це передає "Укренерго".



Як зазначається, причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки



"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - йдеться у повідомленні.



В "Укренерго" застерігає: не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 18 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 6:00 до 22:00Завтра, 18 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.Про це передає "Укренерго".Як зазначається, причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - йдеться у повідомленні.В "Укренерго" застерігає: не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію