Відключення електрики повертаються: коли завтра на Волині не буде світла
Сьогодні, 19:07
Завтра, 18 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 6:00 до 22:00
Завтра, 18 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.
Про це передає "Укренерго".
Як зазначається, причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" застерігає: не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.
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Завтра, 18 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.
Про це передає "Укренерго".
Як зазначається, причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" застерігає: не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.
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