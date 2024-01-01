Відключення електрики повертаються: коли завтра на Волині не буде світла

Відключення електрики повертаються: коли завтра на Волині не буде світла
Завтра, 18 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 6:00 до 22:00

Завтра, 18 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.

Про це передає "Укренерго".

Як зазначається, причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" застерігає: не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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