У Луцьку 17-річна дівчина хотіла скоїти самогубство

У Луцьку 17-річна дівчина хотіла скоїти самогубство
У Луцьку 17-річна дівчина намагалася вчинити суїцид.

Як стало відомо сайту «Волинські новини» із власних джерел, вона була п’яна. Щоб вкоротити собі віку, порізала вени. Їй викликали швидку.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що бригада медиків виїжджала за викликом із приводу спроби самогубства.

Дівчину госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні з діагнозом різані рани передпліччя, алкогольне сп'яніння.

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Теги: алкоголь, неповнолітні, самогубство
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