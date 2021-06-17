У Луцьку 17-річна дівчина хотіла скоїти самогубство
Сьогодні, 20:38
У Луцьку 17-річна дівчина намагалася вчинити суїцид.
Як стало відомо сайту «Волинські новини» із власних джерел, вона була п’яна. Щоб вкоротити собі віку, порізала вени. Їй викликали швидку.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що бригада медиків виїжджала за викликом із приводу спроби самогубства.
Дівчину госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні з діагнозом різані рани передпліччя, алкогольне сп'яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як стало відомо сайту «Волинські новини» із власних джерел, вона була п’яна. Щоб вкоротити собі віку, порізала вени. Їй викликали швидку.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що бригада медиків виїжджала за викликом із приводу спроби самогубства.
Дівчину госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні з діагнозом різані рани передпліччя, алкогольне сп'яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку 17-річна дівчина хотіла скоїти самогубство
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
Скільки коштує картопля на волинському ринку
Сьогодні, 18:08