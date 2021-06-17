У Луцьку 17-річна дівчина хотіла скоїти самогубство





Як стало відомо сайту



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що бригада медиків виїжджала за викликом із приводу спроби самогубства.



Дівчину госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні з діагнозом різані рани передпліччя, алкогольне сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 17-річна дівчина намагалася вчинити суїцид.Як стало відомо сайту «Волинські новини» із власних джерел, вона була п’яна. Щоб вкоротити собі віку, порізала вени. Їй викликали швидку.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що бригада медиків виїжджала за викликом із приводу спроби самогубства.Дівчину госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні з діагнозом різані рани передпліччя, алкогольне сп'яніння.

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