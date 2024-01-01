На фронті загинув Герой з Волині Володимир Копаєв

На фронті загинув Герой з Волині Володимир Копаєв
На Курщині загинув 42-річний захисник з Волині Володимир Копаєв.

Про це повідомили в Боратинській громаді.

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув житель села Промінь Володимир Володимирович Копаєв 1982 року народження.
На фронті загинув Герой з Волині Володимир Копаєв


Мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, Володимир Копаєв загинув 14 листопада 2024 року на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Мартинівка, Суджанського району, Курської області РФ.

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 шеф-кухарів і десятки лотів: під час гастровечері на Волині зібрали на ЗСУ понад мільйон гривень
Сьогодні, 23:14
На фронті загинув Герой з Волині Володимир Копаєв
Сьогодні, 22:12
Генератори, пункти незламності і запаси води: як у Ковелі долають наслідки атаки РФ
Сьогодні, 21:11
У Луцьку 17-річна дівчина хотіла скоїти самогубство
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Григоренко На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Григоренко
Сьогодні, 14:05
У лікарні помер воїн з Волині Олександр Ладчук У лікарні помер воїн з Волині Олександр Ладчук
14 листопад, 20:41
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ігор Гірей На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ігор Гірей
09 листопад, 19:07
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком
09 листопад, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 шеф-кухарів і десятки лотів: під час гастровечері на Волині зібрали на ЗСУ понад мільйон гривень
Сьогодні, 23:14
 0
На фронті загинув Герой з Волині Володимир Копаєв
Сьогодні, 22:12
 0
Генератори, пункти незламності і запаси води: як у Ковелі долають наслідки атаки РФ
Сьогодні, 21:11
 0
У Луцьку 17-річна дівчина хотіла скоїти самогубство
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8