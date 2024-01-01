На фронті загинув Герой з Волині Володимир Копаєв

Володимир Копаєв.



Про це повідомили в Боратинській громаді.



Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув житель села Промінь Володимир Володимирович Копаєв 1982 року народження.





Мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, Володимир Копаєв загинув 14 листопада 2024 року на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Мартинівка, Суджанського району, Курської області РФ.



Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

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