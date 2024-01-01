Генератори, пункти незламності і запаси води: як у Ковелі долають наслідки атаки РФ





Як розповіла Ольга Черен, від ранку на місці влучання працювали правоохоронні органи.



"Пошкодження — значні. Також було пошкоджено ще лінії електропередач. Потерпілих немає і пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Це була ракета касетна, тому ще обстежуємо всю територію", — зазначила посадовиця.



В обідню пору енергетики відновили електропостачання в усіх знеструмлених громадах. Загалом без світла були понад 100 тисяч споживачів, повідомили у Волиньобленерго. Про скасування графіків подачі води також сповістили у комунальному підприємстві "Ковельводоканал".



Що відомо про ракетну атаку РФ 17 листопада



Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що за ранок збили 144 повітряні цілі — 102 ракети і 42 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на Волині триває ліквідація наслідків масованої атаки РФ. Зранку 17 листопада російська ракета влучила в енергетичний об'єкт міста. Через це в усьому районі були перебої з електропостачанням, в районному центрі зникла вода.Як розповіла Суспільному начальниця Ковельської районної військової адміністрації, від ранку на місці влучання працювали правоохоронні органи."Пошкодження — значні. Також було пошкоджено ще лінії електропередач. Потерпілих немає і пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Це була ракета касетна, тому ще обстежуємо всю територію", — зазначила посадовиця.В обідню пору енергетики відновили електропостачання в усіх знеструмлених громадах. Загалом без світла були понад 100 тисяч споживачів, повідомили у Волиньобленерго. Про скасування графіків подачі води також сповістили у комунальному підприємстві "Ковельводоканал".Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що за ранок збили 144 повітряні цілі — 102 ракети і 42 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України.

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