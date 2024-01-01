Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 листопада

Луцьк

Хмарно. Невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 2-4 км. Вітер західний 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область
Мінлива хмарність. Невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 2-4 км. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0 -5° тепла, вдень 2-7° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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