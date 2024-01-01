Скільки коштує картопля на волинському ринку





Станом на 13 листопада середня вартість картоплі становить 25 гривень за кілограм. Продавці зазначають, що ціна буде підвищуватися через під час попиту в зимовий період, передає



На ринку відчувається дефіцит картоплі: знайти її вдається лише у двох торгових точках. Інші продавці з ринку зникли, ймовірно, через проблеми з постачанням або нерентабельність продажу за поточною вартістю.



Обмежена пропозиція картоплі може спонукати місцевих мешканців закуповувати продукцію заздалегідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку в місті Рожище, що на Волині, продають картоплю за ціною 25 гривень за кілограм. У вересні цей овоч вартував 18-20 гривень за кіло. Продавці пояснюють, що цей рік був непростим для вирощування картоплі через несприятливі погодні умови — посуху. Це вплинуло на якість та обсяги врожаю, через що на ринок надійшло менше продукції, ніж зазвичай. Скорочення обсягу картоплі на ринку автоматично призвело до її здорожчання.Станом на 13 листопада середня вартість картоплі становить 25 гривень за кілограм. Продавці зазначають, що ціна буде підвищуватися через під час попиту в зимовий період, передає ВСН На ринку відчувається дефіцит картоплі: знайти її вдається лише у двох торгових точках. Інші продавці з ринку зникли, ймовірно, через проблеми з постачанням або нерентабельність продажу за поточною вартістю.Обмежена пропозиція картоплі може спонукати місцевих мешканців закуповувати продукцію заздалегідь.

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